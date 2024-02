Porto-Benfica já tem hora marcada

O ‘clássico’ entre FC Porto e Benfica, da 24.ª jornada da I Liga, vai realizar-se no dia 03 de março, às 20h30, no Estádio do Dragão.

O jogo de maior cartaz da ronda, em que os ‘dragões’, terceiros na I Liga, recebem o atual líder, em igualdade pontual com o Sporting, que tem menos um jogo, vai assim disputar-se num domingo à noite.

Antes, pelas 18h00, os ‘leões’ recebem o Farense, numa ronda que fecha no dia 04 de março, uma segunda-feira, com o Famalicão-Boavista.

Tanto ‘encarnados’ como ‘verdes e brancos’ vão, assim, jogar para o campeonato três dias depois do dérbi da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para 29 de fevereiro, quinta-feira, às 20h45, no Estádio José Alvalade.