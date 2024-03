Porto-Benfica: a goleada que ninguém esperava

Dois golos e uma assistência de Galeno estimularam o FC Porto para uma goleada caseira sobre o Benfica (5-0), na 24.ª jornada da I Liga de futebol, confirmando a ultrapassagem do Sporting aos ‘encarnados’ na liderança.

No Estádio do Dragão, no Porto, o extremo voltou a revelar-se talhado para decidir jogos de alto calibre e ‘faturou’ aos 20 e 44 minutos, tendo servido o tento de Wendell, aos 55.

Pepê (75) e Danny Namaso (90) concluíram a ‘mão cheia’ dos anfitriões, que igualaram a vitória mais ampla de sempre em receções às ‘águias’, ao repetirem os 5-0 aplicados na época 2010/11 sob alçada de André Villas-Boas, atual candidato à presidência do clube.

O FC Porto ditou a segunda derrota na prova ao Benfica, que já tinha ‘tombado’ no Porto frente ao Boavista, na jornada inaugural, e vinha de uma derrota sofrida há três dias em Alvalade diante do Sporting (2-1), na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os campeões nacionais caíram para a segunda posição, com 58 pontos, um abaixo dos ‘leões’ (menos uma partida) e com mais seis do que o rival de hoje, terceiro classificado.

Autores dos golos da vitória ‘azul e branca’ nos Açores frente ao Santa Clara (2-1), líder da II Liga, na quinta-feira, dos quartos de final da Taça de Portugal, Galeno e Evanilson recuperaram de lesões em tempo útil e figuraram no ‘onze’ inicial de Sérgio Conceição, que devolveu igualmente à titularidade Otávio Ataíde, em detrimento de Fábio Cardoso.

O FC Porto entrou afoito e começou a desequilibrar pela direita, com Pepê a desviar um cruzamento de Francisco Conceição à figura de Anatoliy Trubin, aos dois minutos, tendo, aos 14, servido uma finalização desenquadrada de Galeno, após centro de João Mário.

Os ‘encarnados’ reagiram pelo meio, com Ángel Di María a cobrar rapidamente um livre para um remate à meia-volta por cima de Casper Tengstedt, que ladeou Morato entre as duas novidades lançadas pelo alemão Roger Schmidt face ao encontro com o Sporting.

Indiferentes a essa distração defensiva, os ‘dragões’ continuaram a impor-se através da pressão alta e adiantaram-se aos 20 minutos, quando Francisco Conceição levantou um canto na direita e Morato desviou subtilmente, com Galeno a ‘faturar’ livre de marcação.

O FC Porto galvanizou-se e Trubin impediu o 2-0 quatro minutos depois, ao ‘sacudir’ um ‘tiro’ cruzado de Conceição, com o Benfica a ripostar apenas aos 34, numa tentativa de longe de Rafa, sustida por Diogo Costa, pouco antes de Di María atirar em arco ao lado.

Sem o ataque móvel utilizado nos últimos dois duelos e com dois laterais adaptados, as ‘águias’ sofreram para condicionar a dinâmica ‘azul e branca’ pelos flancos, que voltou a fazer a diferença aos 44 minutos, com Evanilson a amortecer nas ‘alturas’ um centro de Francisco Conceição pela direita e Galeno a ganhar a frente a António Silva para ‘bisar’.

O conjunto de Roger Schmidt tentou reequilibrar-se em zonas recuadas com as entradas de Álvaro Carreras e Florentino ao intervalo, mas voltou a abrir brechas aos 55 minutos, permitindo que Galeno e Wendell combinassem sob a esquerda para o 3-0 do FC Porto.

Incapaz de atacar com critério, o Benfica ficaria reduzido a 10 elementos aos 61 minutos, por expulsão com duplo cartão amarelo do ex-portista Otamendi, e passou a última meia-hora em autêntica sofreguidão, sem evitar novos sobressaltos junto da baliza de Trubin.

Se Nico González cabeceou sem oposição ao lado, aos 63 minutos, Pepê mostrou mais eficácia aos 75, ao fugir na direita a passe do espanhol para retornar aos golos na prova mais de um ano depois, colocando a bola entre o guardião contrário e o primeiro poste.

O pedido dos adeptos da casa pelo quinto golo viria a ser retribuído aos 90 minutos, com Namaso a finalizar de cabeça um centro na direita de Jorge Sánchez, no ocaso de uma noite calamitosa das ‘águias’, perante um rival sem margem de erro na corrida pelo título.