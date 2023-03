Porto bateu Estoril mas sofreu dois golos

O FC Porto ultrapassou com tremendas hesitações o ‘ensaio geral’ para a decisão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, ao superiorizar-se em casa ao Estoril Praia, por sofridos 3-2, no arranque da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, os golos do sérvio Marko Grujić (09 minutos), de André Franco (31) e do iraniano Mehdi Taremi (73), de penálti, guiaram a vitória dos campeões nacionais, que foi ameaçada pelo tento de Tiago Gouveia (27) e por um castigo máximo de Francisco Geraldes (67), expulso com duplo cartão amarelo na fase decisiva (90+6).

Os anfitriões mantêm alguma esperança na renovação do título nacional, numa noite em que procuraram esticar ao máximo a gestão física dos influentes Taremi, Galeno, Pepê e Matheus Uribe, visando a receção ao Inter Milão, na terça-feira, na qual vão tentar anular a desvantagem consumada em Itália na primeira mão dos ‘oitavos’ da Champions’ (0-1).

De regresso aos triunfos em casa, após a inesperada derrota ante o Gil Vicente (1-2), na 22.ª jornada, o FC Porto segue na vice-liderança do campeonato, com 57 pontos, ficando provisoriamente a cinco do Benfica, adversário do Marítimo no domingo, e com cinco de avanço para o Sporting de Braga, terceiro, que recebe os ‘dragões’ na próxima semana.

O Estoril Praia, que tinha travado os campeões nacionais em casa (1-1), agudizou o pior registo da segunda volta, com sete desaires em outros tantos jogos, e continua no 15.º lugar, com 22 pontos, seis face à vaga de play-off e sete sobre a zona de descida direta.

Fábio Cardoso reintegrou o ‘onze’ inicial dos ‘azuis e brancos’ quase dois meses depois, devido ao castigo do defesa central Iván Marcano, enquanto João Mário rendeu Rodrigo Conceição no flanco direito em relação ao êxito na visita ao Desportivo de Chaves (3-1).

O confronto teve desde cedo como protagonista ‘improvável’ Marko Grujić, que chutou a rasar a baliza de Dani Figueira, logo ao terceiro minuto, e concluiu com eficácia um canto do esquerdino André Franco, após desvio de Toni Martínez ao primeiro poste, aos nove.

O primeiro golo do médio sérvio esta época puniu a única brecha concedida na meia hora inicial pelo equipa de Ricardo Soares, que, com Tiago Araújo no lugar de Joãozinho em relação à derrota com o Vizela (0-3), raras vezes ligava setores para pisar o último terço.

Mercê da passividade alheia nas ‘divididas’, o Estoril Praia socorreu-se de um lance de insistência para resgatar o empate, aos 27 minutos, com João Carvalho a desmarcar em posição frontal Tiago Gouveia, que repetiu o tento anotado no desafio da primeira volta.

O fulgor anímico dos ‘canarinhos’ duraria quatro minutos, com o FC Porto a rubricar uma resposta oportuna por André Franco, que materializou na recarga um pontapé de Danny Loader inicialmente devolvido pelo poste, mas evitou festejar frente à sua antiga equipa.

Apesar da vantagem, Sérgio Conceição começou a prescindir do plano de ‘poupança’ de alguns titulares ao intervalo, com a entrada de Matheus Uribe, enfrentando ainda a saída forçada por lesão de João Mário na abertura de um segundo tempo de tendência intacta.

Os visitantes foram limitando a maior iniciativa nortenha e voltaram a precisar de poucos ataques para criar impacto no resultado aos 67 minutos, com a mão de Pepe a intercetar um centro de João Carvalho na área e Francisco Geraldes a igualar da marca de penálti.

O FC Porto colocou de imediato em campo Galeno e Taremi, cuja influência se fez sentir aos 73 minutos, ao devolver aos campeões nacionais a vantagem tangencial também na conversão de um castigo máximo, ocasionado com uma falta de Mexer sobre o iraniano.

A fase decisiva foi pródiga em nervosismo para os anfitriões, com João Gamboa a falhar de baliza aberta, aos 89 minutos, e Diogo Costa a suster um ‘disparo’ de Tiago Gouveia, aos 90+1, num ‘assalto’ final do Estoril Praia atenuado a partir da expulsão de Geraldes.