Porto bate Marítimo e mantém liderança da Liga

O FC Porto venceu o Marítimo por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Dragão, reforçando a liderança da prova.

Os ‘dragões’, que somaram o 15.º triunfo consecutivo na prova, chegaram ao intervalo já em vantagem, depois de um golo de Evanilson, aos 18 minutos, tendo ampliado no arranque da segunda metade, com um tento de Pepê, aos 48, com o Marítimo, que viu interrompida uma série de quatro jogos sem perder, a reduzir através de Edgar Costa, aos 53.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o primeiro lugar na prova, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, enquanto os insulares são nonos, com 24.