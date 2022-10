Porto bate Bayer Leverkusen na Alemanha

O FC Porto venceu em casa dos alemães do Bayer Leverkusen por 3-0 e deu um passo importante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em jogo da quarta jornada do grupo B.

Numa partida em que o árbitro assinalou três grandes penalidades, uma para os alemães defendida por Diogo Costa, aos 16 minutos, e duas para o FC Porto, convertidas em golo por Mehdi Taremi, aos 53 e 64, os ‘dragões’, que se adiantaram logo aos seis minutos, por Galeno, destacaram-se na segunda posição, ao beneficiarem ainda do empate caseiro do Atlético Madrid.

A duas jornadas do final da fase de grupos, os belgas do Club Brugge, que hoje empataram 0-0 em Madrid, já asseguraram o apuramento para os oitavos de final, sendo que o Fc Porto está agora isolado no segundo lugar, com seis pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid, terceiro, e mais três do queno Bayer, quarto classificado.