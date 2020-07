Porto assina goleada e aproxima-se do título

O FC Porto goleou domingo na receção ao Belenenses SAD por 5-0, na 30.ª jornada da I Liga de futebol, repondo os seis pontos de avanço sobre o Benfica e aproximando-se da conquista do título, quando faltam quatro jornadas.

O triunfo robusto dos portistas começou a ‘desenhar-se’ aos 31 minutos, quando Soares inaugurou o marcador, após assistência de Otávio, mas foi na segunda parte que o Belenenses quebrou perante a pressão portista e os golos ‘choveram’ na baliza de Herve Koffi.

Marega aumentou a contagem aos 58 minutos, Alex Telles fez o 3-0, na execução de um penálti, aos 75, o jovem Fábio Vieira, lançado em campo por Sérgio Conceição aos 64, ‘assinou’ o quarto golo, aos 82, e o colombiano Luiz Diaz fechou a contagem, aos 90+2.

O FC Porto respondeu ao triunfo alcançado no sábado pelo Benfica, que reagiu bem à saída do treinador Bruno Lage e, sob o comando técnico de Nélson Veríssimo, venceu por 3-1 na receção ao Boavista, quebrando um ciclo negativo de duas derrotas seguidas na prova e quatro encontros consecutivos sem ganhar em casa.

Com este triunfo, o FC Porto, que ficou mais próximo de conquistar o título, lidera com 73 pontos, seguido do Benfica, com 67, do Sporting, que na segunda-feira joga em Moreira de Cónegos, com 55, do Sporting de Braga, com 53, e do Famalicão, com 48.

A equipa famalicense subiu, precisamente, hoje ao quinto lugar, ao vencer por 1-0 no estádio do Tondela, que se manteve perto da zona de despromoção.

Um golo do avançado Fábio Martins, aos 55 minutos, foi suficiente para os famalicenses se imporem num confronto entre duas equipas que tinham passado ao lado do êxito nas três rondas anteriores, apesar de ter jogado desde os 71 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão do espanhol Toni Martínez.

O Famalicão aproveitou a derrota por 1-0 sofrida horas antes pelo Rio Ave frente ao Gil Vicente, que custou aos vila-condenses a descida ao sexto posto, enquanto o Tondela é 15.º classificado, em igualdade com o Vitória de Setúbal, 16.º e primeira equipa acima da zona de despromoção.

Um golo solitário de Rodrigão ‘selou’ a vitória do Gil Vicente sobre o Rio Ave, numa tarde de calor abrasivo no Estádio Cidade de Barcelos, em que o defesa brasileiro faturou, aos 39 minutos, e assegurou três pontos importantes para os ‘galos’, que atuaram em inferioridade numérica desde os 54, por expulsão de Rúben Fernandes.

O Gil Vicente recuperou o 11.º lugar, com 36 pontos, a nove de distância da zona de despromoção, ao passo que o Rio Ave continua com 47 pontos, marcou passo na luta pelo acesso às provas europeias.

A 30.ª jornada, a sexta desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, completa-se esta segunda-feira, com a visita do Sporting, terceiro classificado, ao estádio do ‘tranquilo’ Moreirense, oitavo.