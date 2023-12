Porto ao lado da tradição do futebol europeu

O Futebol Clube do Porto manifestou disponibilidade para cooperar na reafirmação dos valores das provas continentais, em sintonia com Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e ao lado da UEFA.

“A decisão conhecida do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) não poderá servir para desunir a família do futebol, mas sim para trabalharmos todos em conjunto para um futebol moderno, sustentável, respeitando a tradição europeia do acesso às competições ter apenas em consideração o mérito desportivo”, referem os ‘dragões’, em comunicado.

O TJUE considerou hoje contrária à legislação europeia a decisão da FIFA e da UEFA de proibirem atletas e clubes de participarem em competições privadas, sublinhando que os dois organismos abusaram de uma “posição dominante” na sua ação contra a criação da controversa Superliga, que foi inviabilizada em 2021 e recuperada em fevereiro de 2023.

Os espanhóis do Real Madrid e do FC Barcelona são os únicos ‘resistentes’ entre os 15 fundadores do projeto original – apesar de só terem sido revelados 12 -, que preconizava uma competição com 20 clubes, cenário contestado por diversos quadrantes, desde as estruturas da modalidade até aos governos nacionais, passando pelos próprios adeptos.

Em outubro de 2022, foi criada a companhia A22 Sports Management, promotora de um projeto readaptado em fevereiro de 2023, sob novos princípios e um modelo com 60 a 80 clubes, que fosse aberto, sem membros permanentes e alicerçado no mérito desportivo.

Na sequência da decisão proferida pelo TJUE, o diretor executivo da empresa, o alemão Bernd Reichart, difundiu a proposta de uma nova “competição europeia aberta”, com 64 clubes repartidos por três ligas masculinas e 32 por duas femininas, sob a promessa de existir a transmissão gratuita dos duelos através de uma plataforma de streaming digital.