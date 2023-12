Porto: andou aos tiros junto a supermercado mas PSP já o encontrou

A PSP do Porto deteve um homem de 36 anos que efetuou disparos junto ao supermercado Mercadona perto da zona da Pasteleira Nova, não havendo feridos a registar, confirmou à Lusa fonte oficial da polícia.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi intercetado pela PSP na tarde de sábado “depois de ter efetuado vários disparos com uma arma de fogo” no exterior do supermercado.

A arma foi apreendida pela PSP, não havendo registo de pessoas feridas, de acordo com a mesma fonte.