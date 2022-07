Porto acolhe festa do livro francês

Nos dias 7 a 19 de Julho decorre na Cooperativa Árvore, na Casa Comum e no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto a 1ª Festa do Livro e do Autor de Língua Francesa, iniciativa do Consulado Honorário de França no Porto.

Na Árvore (segunda a sexta, 10-13h e 14-18h30; sábados, 14-19h), decorre a Festa do Livro, com a representação de mais de 20 editoras francesas e portuguesas, que disponibilizarão mais de 1.500 títulos em língua francesa e portuguesa, em diversas áreas temáticas, do romance ao ensaio, poesia, literatura de viagens, banda desenhada, história, gastronomia ou à música. Em simultâneo, haverá uma mostra de artes plásticas evocativa dos valores fundamentais e dos direitos do homem e do cidadão.

Às 17h00, nos dias 12 e 14 de Julho, o 14 juillet, Dia Nacional de França, haverá um concerto do «La Vie enSwing», um projeto de jazz francês que reúne a cantora Mariana Melo, o guitarrista André Pires Costa e a violinista Alice Abreu. Juntos partilham com o público a paixão pela música francesa através da linguagem do jazz e do swing emergentes nos anos 20. O concerto terá lugar no Pátio da Cooperativa Árvore.

“Pela primeira vez realizamos no Porto uma festa em torno do livro e da língua francesa, apresentando diversas vertentes artísticas. Contamos com a cada vez mais numerosa comunidade francesa no Norte de Portugal, com os estudantes franceses aqui radicados no seu período escolar e com todos os portugueses que têm na França e nos seus valores civilizacionais uma inspiração nas suas vidas” (Manuel Cabral, Cônsul honorário de França no Porto).

Restante programa

7 de JULHO, 21h30 | o Quarteto Brevi (Sebastien Molina, Sax soprano; Fernando Ramos, Sax alto; HelouiseGolhen, Sax tenor; Romeu Costa, Sax barítono), que junta músicos de Portugal e de França, apresenta um programa que reflete a multiculturalidade. No Museu de História Natural e Ciência da U.Porto (Campo dos Mártires da Pátria, 81). Entrada livre, até ao limite da lotação.

8 de JULHO, 21h30 | Cine-concerto Le Prémier Magicien du Cinéma: George Méliès. George Méliès (1861-1938), cineasta e ilusionista, nascido em Paris, considerado um dos pioneiros do cinema e um dos mais criativos artistas da sua geração. É também considerado o pai do cinema de ficção científica, sendo o seu filme mais conhecido «Viagem à Lua» (1902). Nesta sessão, teremos oportunidade de usufruir de uma seleção de filmes de Méliès, acompanhada ao vivo pelo músico José Valente, um dos mais destacados violetistas atuais. No Museu de História Natural e da Ciência da U.Porto (Campo dos Mártires da Pátria, 81). Entrada livre, até ao limite da lotação.

9 de JULHO, 18h00 | Apresentação do livro «Paris em 1934», de Abel Salazar. Reedição do livro de crónicas de Abel Salazar sobre as suas impressões da vida parisiense durante o seu “auto-exílio” na capital francesa, com prefácio de Irene Ribeiro. Na Casa Comum, Reitoria da Universidade do Porto (Praça de Gomes Teixeira). Entrada livre, até ao limite da lotação.

13 de JULHO, 17h15 | Conversa: Os Desafios da Tradução e da Edição em Língua Francesa, com o tradutor Carlos Sousa de Almeida e o Editor Francisco Madruga, com moderação de Ana Paula Coutinho (U.Porto/AllianceFrançaise de Porto). Na Cooperativa Árvore. Entrada livre, até ao limite da lotação.

19 de JULHO, 21h30 | A cuisine française como lugar de cultura e de encontro. Conversa com Hélio Loureiro (chef e investigador da arte da cozinha), Jorge Dias (Diretor-geral da Gran Cruz Porto), Fátima Vieira (Vice-reitora da U.Porto) e Manuel Cabral (Cônsul honorário de França no Porto), rematada por experiência gastronómica e vínica. No Museu de História Natural e da Ciência da U.Porto (Campo dos Mártires da Pátria, 81). Entrada livre, até ao limite da lotação.