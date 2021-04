Porto acolhe 5.ª edição da feira Vinhos a Descobrir

O Mercado Ferreira Borges, no centro histórico do Porto, prepara-se para acolher a 5.ª edição da feira vitivinícola Vinhos a Descobrir.

O certame vai decorrer nas instalações do Hard Club e esperam-se dois dias de partilha de conhecimento entre os participantes e os produtores convidados.

De acordo com nota enviada ao BOM DIA, a abertura deste Wine Market está prevista para as 14h30 de sábado, 8 de maio, e só terminará às 21h00 de domingo.

Nesta nova edição vão estar presentes quatro dezenas de produtores que representam as mais variadas regiões de Portugal.

A mesma nota indica ainda que estarão expostas mais de 350 referências vinícolas, “desde vinhos do Douro e do Porto, Vinhos Verdes, com reinterpretações do Alvarinho e Loureiro, abordagens distintas dos vinhos da Bairrada, premiados vinhos do Tejo e de Óbidos, vinhos da Beira Interior e vinhos alentejanos”.

À Quinta da Lameira, à Quinta de Serzeda e à marca By Élio Lara, que vão lançar novidades ao longo do fim de semana, juntam-se ainda a Casa de Cello; Quinta do Roncão; Sapateiro Wines; The Portuguese Winery; Pedro Milanos; Reguengos de Melgaço; Companhia Agrícola Sanguinhal e as suas três Quintas; Vinhos d’Avó; Ceira Wines; Vinisicó com seis Produtores de Terras de Sicó: Casa d´Alfafar, Encosta da Criveira, Aperto, Fundação ADFP, Tapada de Sabogos, Vale da Brenha; Vinhos Quinta do Paúl; Douro Prime; Quinta de Folgorosa; Vale de Cortém; Quinta Vale do Armo; Montel Wine e os seus vinhos biológicos; Quinta da Vinha; e Vinhas Velhas Garrafeira, com os produtores Quinta Vale D. Maria, Maçanita, Fitapreta, Tiago Cabaço, Casa Ferreirinha, Quinta Vale D’Aldeia, Churchills, Conceito, Quinta do Paral, Reynolds, Herdade do Peso, Quinta do Encontro, Quinta da Biaia, Ribafreixo e Adega Mayor.

Os visitantes têm a possibilidade de falar com os produtores, conhecer novos vinhos, e adquirir produtos a preços especiais.

