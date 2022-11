Portistas de Caracas querem dar nome de Fernando Gomes a uma rua

O fundador e presidente da Casa do Futebol Clube do Porto em Caracas, Alvarinho Moreira, sugeriu imortalizar o bibota de ouro, recentemente falecido, batizando uma rua com o seu nome.

Segundo o Jornal de Notícias, esta iniciativa é vista com bons olhos pela comunidade portuguesa residente na Venezuela que, inclusivamente, está a organizar uma missa do 7.º dia ao antigo craque no Centro Português de Caracas.

Fernando Gomes, de 66 anos, morreu no passado fim de semana devido a doença prolongada.

Enquanto atleta, passou pelo Futebol Clube do Porto, Sporting, Sporting de Gijón e seleção nacional.