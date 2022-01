Portista Nanú vai para a MLS

O internacional guineense Nanú vai jogar no FC Dallas até dezembro, por empréstimo do FC Porto, num negócio que inclui uma opção de compra no final da cedência.

Em comunicado divulgado no site oficial, o FC Dallas refere que o lateral, de 27 anos, vai “ocupar uma das vagas disponíveis no plantel para transferências internacionais e será integrado na equipa assim que for emitido o visto de trabalho para atletas, além do certificado internacional”.

Na mesma nota, o clube do Texas, que alinha na Conferência Oeste da MLS, adianta que poderá exercer uma opção de compra no final do empréstimo, em dezembro de 2022, embora não revele o valor da mesma.

Nanú, que está ao serviço da seleção da Guiné-Bissau na Taça das Nações Africanas (CAN), tem mais três anos e meio de contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2020, proveniente do Marítimo, sendo que na presente temporada apenas somou dois jogos pelos ‘dragões’, ambos na Taça da Liga.

A Liga norte-americana de futebol inicia-se em 26 de fevereiro.