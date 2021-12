Portimonense assustou mas Sporting resolveu

Um ‘hat-trick’ de Paulinho e a expulsão de Pedro Sá decidiram um triunfo do Sporting muito importante em jornada de ‘clássico’, por 3-2, frente ao Portimonense, na 16.ª jornada da I Liga de futebol.

Matheus Reis, na própria baliza, deu vantagem ao Portimonense, aos 21 minutos, e só após a expulsão do ‘capitão’ algarvio, aos 58, é que o Sporting conseguiu faturar, pelo avançado português Paulinho (65, 76 e 83), com Lucas Possignolo a reduzir, aos 90+2.

A vitória da equipa ‘verde e branca’ permite ver o embate entre FC Porto e Benfica descansada no topo da classificação, com 44 pontos, podendo capitalizar essa diferença para, pelo menos, um dos rivais, enquanto o Portimonense se mantém na sexta posição, com 24.

Adán, Nuno Santos, Matheus Nunes e Paulinho regressaram ao ‘onze’ do Sporting, por troca com João Virgínia, Nazinho, Daniel Bragança e Tabata, enquanto o Portimonense mudou cinco, com as titularidades de Samuel Portugal, Pedrão, Fali Candé, Nakajima e Angulo, ao invés de Niazmand, Moufi, Imbula, Aylton Boa Morte e Anderson Oliveira.

Os algarvios apresentaram-se no Estádio José Alvalade com uma linha ultradefensiva formada por seis futebolistas nos momentos sem bola, mas, ao contrário do que se poderia pensar, isso não revelou um Portimonense com ‘autocarro à frente da baliza’, pelo menos até se ver em vantagem, devido à qualidade mostrada nas saídas a jogar.

Desta forma, a primeira ameaça pertenceu mesmo aos comandados de Paulo Sérgio, aos 10 minutos, num ‘disparo’ surpreendente do japonês Nakajima ‘do meio da rua’, que Adán susteve com o auxílio da trave, mas os ‘leões’ responderam por Sarabia, aos 18, com um gesto acrobático, a atirar no interior da pequena área por cima da baliza.

Prova da saída exemplar do Portimonense aquando da recuperação de bola foi o tento inaugural da partida, aos 21 minutos, numa veloz transição conduzida por Fali Candé na esquerda, a cruzar rasteiro para o ‘coração’ da área, onde Matheus Reis foi infeliz a tentar efetuar o corte antes de chegar a Fabrício e a introduzir a bola na própria baliza.

O Sporting tentava responder rapidamente ao golo sofrido, mas uma jogada insistente concluída por Sarabia, aos 27 minutos, parou nas mãos de Samuel Portugal, que voltou a travar, desta vez a dois tempos, um remate em jeito de Pedro Gonçalves (33), numa altura do jogo com algumas paragens para assistência de jogadores do Portimonense.

Antes do descanso, destaque para um remate cruzado de Nuno Santos a passar perto da baliza, já em tempo de descontos, numa toada que prosseguiu no segundo tempo, com um remate desviado de Ricardo Esgaio (47) e outro de Paulinho, para fora (54).

Daniel Bragança rendeu Palhinha no ‘miolo’ sportinguista, a anteceder a expulsão de Pedro Sá, por acumulação de amarelos, aos 58, mudando radicalmente o jogo, tendo Rúben Amorim respondido com o estreante Geny Catamo no lugar de Ricardo Esgaio.

Em inferioridade, a organização defensiva do Portimonense foi quebrada e o Sporting chegou de pronto ao empate, aos 65, por Paulinho, que, de cabeça, apanhou o guarda-redes Samuel Portugal em contrapé, em resposta a um cruzamento de Nuno Santos.

Só deu Sporting na segunda parte, com a equipa de Portimão totalmente remetida no seu último terço, a tentar impedir o inevitável, pois Paulinho finalmente mostrou a sua veia goleadora e, aos 76, limitou-se a encostar para o fundo das redes para o ‘bis’ no encontro, numa recarga a um remate de Pedro Gonçalves intercetado por um defesa.

Com o Sporting na frente e o Portimonense já sem os argumentos da primeira parte, o jogo parecia decidido e mais ficou aos 83, quando Paulinho concluiu o ‘hat-trick’, outra vez com a baliza à mercê, embora os algarvios tenham tido a última palavra, reduzindo para a margem mínima já nos descontos, num belo gesto técnico de Lucas Possignolo.