Portimão Retail Park ressuscita graças a fundos belgas

Corria o ano de 2012 quando um incêndio destruiu o Portimão Retail Park, inaugurado seis anos antes. Já em 2016, o pouco que restava do ativo foi vendido pelo fundo British Land à Multi Corporation, detida pela gigante norte-americana Blackstone.

Mais recentemente, o destruído complexo voltou a mudar de mãos, ficando deste vez por conta da belga Mitiska REIM, que tinha chegado ao nosso país em 2018 com a aquisição do Parque Mondego, em Coimbra, e do Focus Park Canidelo, em Vila Nova de Gaia.

O novo projeto chama-se naturalmente Nova Vila Retail Park e irá contar com cerca de 22 mil m2 de área bruta locável, distribuída por cerca de 20 lojas. Os espaços comerciais estarão todos localizados no piso térreo, existindo ainda zonas técnicas e de serviço nas traseiras das unidades com um acesso autónomo.

Para receber os visitantes, o espaço conta com um amplo parque privado com 839 lugares de estacionamento totalmente gratuitos, onde existirão postos de carregamento elétrico. Nesta área do parque de estacionamento irá implantar-se um conjunto de lojas destinadas a restauração.

O Nova Vila Retail Park ficará localizado a escassos três minutos do centro da cidade de Portimão, ao longo da principal estrada nacional que atravessa o Algarve, a Estrada Nacional 125, e com um acesso rápido e fácil de e para a autoestrada A22.

Estima-se a criação de 211 postos de trabalho diretos, sendo que o grupo belga prevê investir 20 milhões de euros neste projeto.