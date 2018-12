Portagens aumentam em Portugal

As viagens entre Lisboa e o Porto, via Autoestrada do Norte (A1), vão subir 15 cêntimos, em 2019, e o percurso entre a capital e o Algarve, pela Autoestrada do Sul (A2), vai aumentar 25 cêntimos. De acordo com concessionária Brisa, num comunicado, “as portagens da Brisa Concessão Rodoviária vão ter uma atualização média de 0,94% das suas tarifas, relativamente a 2018”.

“Nos percursos de longa distância, o valor absoluto das atualizações, para 2019, é sempre inferior ao igual ao verificado em 2018”, refere a empresa, dando como exemplo uma viagem Lisboa/Porto na A1, que custará mais 15 cêntimos em 2019 (em 2018 o aumento foi de 45 cêntimos), ou Lisboa-Algarve, que custará mais 25 cêntimos a partir de terça-feira (o mesmo valor que aumentou, de 2017 para 2018).

Nas mesmas autoestradas haverá ainda aumentos de cinco cêntimos em dois sublanços: na A1, no sublanço Espinho/Carvalhos, e na A2, no sublanço Fogueteiro/Coina.

O valor de 0,94% de atualização média, esclarece a Brisa, “tem como referência, conforme legalmente estipulado, a taxa de inflação homóloga – no continente, sem habitação – de outubro”.

A Brisa sublinha que, “na classe 1 [que abrange os veículos ligeiros de passageiros], apenas 18 das 93 taxas de portagem (19% no total) foram atualizadas” e que, “na maioria dos percursos, o impacto dessas atualizações é mínimo”.

A portagem na A9 – CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa) irá aumentar dez cêntimos em 2019 (em 2018 o aumento tinha sido de cinco cêntimos).

Na A3, que liga o Porto a Valença, o aumento será de cinco cêntimos (em 2018 foi de 20 cêntimos).

No mesmo comunicado, a Brisa refere que, em 2019, vai “investir 74 milhões de euros nas autoestradas: 59 milhões na conservação e melhoria de utilização da infraestrutura gerida pela empresa e 15 milhões para aumentar para dez o atual número de áreas Colibri Via Verde”.

Anteriormente, a empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) tinha anunciado que iria aumentar as portagens em 22% da sua rede, em 2019, em valores que oscilam entre os cinco e os 25 cêntimos.

No respeito à Classe 1 de veículos, de acordo com a empresa, há várias concessões que mantêm os valores das portagens: A4 – Túnel do Marão, A4 – Autoestrada Transmontana, A23 entre Torres Novas e Abrantes, A21 – Ericeira-Venda do Pinheiro, A19 Litoral Oeste, A13 e A13-1 – Pinhal Interior, A16 – Grande Lisboa, A4, A41 e A42 – Grande Porto.

Entre as vias que terão alterações de preço, estão a A25, da Concessão Beiras Litoral e Alta, com uma subida de 25 cêntimos na Classe 1, e a A29, com um aumento de cinco cêntimos. A A7 e a A11 sobem 5 e 10 cêntimos, respetivamente.

A A22, no Algarve, irá custar mais 15 cêntimos, aumento igual ao que irá registar-se na A24.

Na A28 a Classe 1 sobe 10 cêntimos e, na A33, aumenta cinco cêntimos, o mesmo crescimento verificado na A8.

Estes valores referem-se ao total da viagem, na estrada em causa.

A consulta das portagens, em vigor em 2019, e a evolução do programa de trabalhos, assim como o seu impacto nas condições de circulação, podem ser consultados através do endereço www.viaverde.pt.