Porsche Taycan bate recorde de drift

Um Porsche Taycan entrou no Guinness pelo mais longo drift com um veículo elétrico, percorrendo 42,171 quilómetros em 55 minutos. O feito foi conseguido no Porsche Experience Centre (PEC), em Hockenheimring.

O instrutor da marca alemã, Dennis Retera, completou 210 voltas ao círculo com 200 metros de comprimento sempre com o carro a andar de lado.

Foi usada a versão de tração traseira do Taycan, que ainda só está à venda na China, e a velocidade média foi de 46 km/h.

“Quando os programas de controlo de estabilidade estão desligados, é extremamente fácil conseguir um powerslide com o Taycan, especialmente com esta versão, na qual a potência é enviada exclusivamente para das rodas traseiras,” afirmou o holandês Dennis Retera.