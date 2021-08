Porsche Supercup: Dylan Pereira vence na Bélgica

O piloto luso-luxemburguês Dylan Pereira venceu este fim de semana a quinta etapa da Porsche Supercup em Spa, Bélgica, dando continuidade à onda de bons resultados iniciada no circuito francês de Le Mans.

Nas redes sociais, o lusodescendente mostrou-se muito satisfeito com a vitória e vincou a dificuldade e os desafios de correr naquele circuito.

Ao longo de 11 voltas, Pereira conseguiu ser o primeiro a cruzar a meta, tendo estabelecido um tempo de 32:30.673. Logo atrás surgiu o seu companheiro de equipa, o turco Ayhancan Guven, com 32:31.811 e com direito à volta mais rápida de 2:38.829. O pódio ficou fechado com a chegada de Laurin Heinrich, piloto alemão da Nebulus Racing by Huber, que demorou 32:32.818 a completar todo o percurso.

Dylan Pereira volta à pista já na próxima semana para disputar a sexta etapa da competição em Zandvoort, Países Baixos.

#portugalpositivo