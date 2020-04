Porsche Supercup: Dylan Pereira no pódio das primeiras corridas virtuais

A temporada oficial de 2020 para Dylan Pereira teve início este sábado com as primeiras duas corridas da Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition.

Com o arranque da Porsche Mobil 1 Supercup 2020 adiado devido à pandemia do COVID-19, a marca alemã criou um campeonato virtual para que pilotos e equipas possam competir entre si durante este período de confinamento e estejam melhor preparados quando as competições em pista reiniciarem.

Cada uma das quatro etapas da Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition decorre num circuito virtual, igual ao real, e é composta por 30 minutos de treinos livres, 15 minutos de treinos cronometrados, uma primeira corrida de 25 minutos, 20 minutos de warm-up para os pilotos e as equipas fazerem os últimos testes e uma segunda corrida de 25 minutos.

Estas competições em simulador são muito realistas e os desempenhos dos pilotos e dos Porsche 911 GT3 Cup são semelhantes aos das corridas em pista, com as mesmas acelerações, derrapagens, velocidade de ponta e distâncias de travagem. As configurações dos carros são iguais para todos os pilotos, com as equipas a poderem afinar apenas pequenas coisas como a pressão dos pneus ou o apoio aerodinâmico.

As duas primeiras corridas virtuais foram disputadas no circuito de Barcelona, que tem um traçado muito desafiante, porque inclui curvas lentas, secções muito rápidas, travagens a fundo e uma reta de meta com mais de um quilómetro de extensão.

Nos treinos livres e nos treinos cronometrados, Dylan Pereira realizou o 4.º melhor tempo em ambas as sessões.

Na primeira corrida, o lusodescendente saiu do 4.º lugar da grelha de partida, fez um excelente arranque e saltou logo para a 2.ª posição, atrás de Larry ten Voorde. No entanto, Dylan Pereira não resistiu à rapidez do turco Ayhancan Güven e caiu para 3.º lugar, aguentando a posição até ao final.

Na segunda corrida, os pilotos estavam ordenados de acordo com os resultados da primeira prova e Dylan Pereira saiu do 3.º lugar da grelha. Segurou a posição e esteve sempre muito rápido, realizando toda a corrida perto dos dois primeiros classificados e mantendo o 4.º a alguma distância.

Excelente início de época na Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition para Dylan Pereira, que obteve duas subidas ao pódio.

No final, o piloto da equipa BWT Lechner Racing ficou satisfeito com os resultados. As corridas não foram fáceis, mas Dylan Pereira deu o máximo e tentou não cometer erros, obtendo dois 3.ºs lugares.

O lusodescendente regressa à competição daqui a duas semanas, dia 18 de abril, com a realização da terceira e da quarta corridas deste campeonato virtual, que decorrem no circuito de Silverstone, em Inglaterra.

Classificação 1.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL)

3.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação 2.ª corrida Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Ayhancan Güven (TU)

3.º – Dylan Pereira (LU)

Classificação geral Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition:

1.º – Larry ten Voorde (NL) e Ayhancan Güven (TU)

3.º – Dylan Pereira (LU)