Porro disponível para Tondela

O lateral espanhol Pedro Porro já treinou “sem limitações” na equipa de futebol do Sporting, em mais um treino de preparação para a visita ao Tondela, em jogo da 23.ª jornada da I Liga de futebol.

“A maior novidade foi a integração de Pedro Porro sem limitações com o restante grupo de trabalho, estando apto e às ordens de Rúben Amorim”, informaram os ‘leões’ na sua página oficial na internet.

Porro passa assim a ser opção para o jogo de sábado da I Liga, depois de ter falhado o encontro da última ronda frente ao Santa Clara, que o Sporting venceu por 2-1, devido a um problema na anca esquerda.

De fora das opções do treinador Rúben Amorim permanece o avançado internacional português Paulinho, contratado em janeiro ao Sporting de Braga, e que continua em tratamento a uma lesão no tendão da coxa esquerda.

O Sporting, líder do campeonato, volta a treinar na quinta-feira, a partir das 10:00, em mais uma sessão de preparação para a visita de sábado ao Tondela, 10.º classificado, em jogo com início marcado para as 20:30.