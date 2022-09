Porque sentimos a morte de alguém que não conhecemos?

Porque é que a morte da Rainha Isabel II causa a impressão, em grande parte das pessoas, de que se tratava de alguém próximo, com quem se tinha contacto e até uma relação de afeto? O neurocientista Fabiano de Abreu revela que os seres humanos formatam engramas – memórias do que pensamos, vemos e sentimos – de forma mais íntima.

“Quando uma pessoa é famosa, formamos esses dados, com base na repetição, consolidando e reforçando esses engramas de maneira mais convicta”, começou por explicar.

Ainda segundo o especialista, quando a pessoa é famosa, essas marcas mentais são formatadas com a influência de bons sentimentos, o que está vinculado a uma boa lembrança. Quando ela morre, sentimos que a conhecíamos pessoalmente, pois reforçamos essas memórias sobre ela com influência positiva. E de certa forma conhecemo-la, moldamo-la às vezes sem defeitos, como algo intacto de quase perfeição”.

Segundo o estudioso, quando vemos uma pessoa fisicamente, ela fica armazenada na memória com intensidade diferente de quem vemos apenas pelos ecrãs. No entanto, o reforço e o sentimento moldam a memória de maneira diferente. Ainda assim, o impacto do luto pode ser similar consoante a importância que se deu àquela pessoa.

“O que distingue é a racionalidade sobre ter contacto físico ou não, mas o sentimento varia pelas circunstâncias sobre a pessoa e sobre a própria personalidade de quem sente, em relação ao quão emotiva é pelas próprias variáveis individuais”, finalizou.