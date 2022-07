Porque não reviver o ano de 1993?

A mostra “STEVEN MEISEL 1993 A YEAR IN PHOTOGRAPHS”, que reúne fotografias capturadas por Steven Meisel ao longo de 12 meses, tem inauguração marcada para o dia 19 de novembro na cidade de Corunha. Marta Ortega, a presidente do conselho de administração da Zara, é a responsável pela estruturação da exposição.

“STEVEN MEISEL 1993 A YEAR IN PHOTOGRAPHS” dá continuidade à mostra “Untold Stories”, de Peter Lindbergh, que contou com mais de 110.000 visitantes.

A exposição “está ancorada numa nova linha de propostas que contribuam para o enriquecimento do panorama cultural da Galiza e proporcionar a visita de turistas, em particular dos portugueses à região”, de acordo com as declarações feitas em comunicado. O que numa visão mais ampla visa aproximar Galiza e Portugal, não só como um destino turístico, gastronómico e religioso, mas também como destino cultural com forte atratividade e proximidade com Portugal.

A mostra apresenta mais de 100 retratos clássicos de mulheres e homens do mundo da moda e do cinema, como Linda Evangelista, Carla Bruni, Naomi Campbell, Hamish Bowles, Kyle MacLachlan, Claudia Schiffer, Jaye Davidson, Barbara Streisand, Marlon Richards, Isabella Blow, Amanda Harlech o Twiggy.

Em comunicado, a organização avança que foi escolhido o ano de 1993 por se tratar de “um ano chave na carreira de Meisel”, que “despontou para uma estreita colaboração com a revista Vogue no âmbito da qual assinou 28 capas e 100 editoriais para a revista”.

“O talento prodigioso de Steven Meisel e a sua inesgotável criatividade fez dele um dos fotógrafos mais importantes e mais intrigantes da sua geração”, sublinha Marta Ortega.

Às declarações acrescenta ainda que “da mesma forma que as imagens de grandes fotógrafos que o precederam, as fotografias de Steven Meisel ultrapassam a superficialidade para captar a verdadeira essência dos seus modelos, sempre transcendendo o contexto. Sem dúvida que o seu trabalho inclui algumas das fotografias de moda mais poderosas e influentes da história”.

Com entrada gratuita, as obras de Meisel poderão ser apreciadas entre 19 de novembro de 2022 e 31 de março de 2023, no espaço expositivo do Muelle de Bateria, na Corunha.