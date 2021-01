porque não mais sobre a minha mão a tua

inúmeras flores estivais em sucumbimentos mirram

porque as vísceras do mais sagrado músculo fulminaste

todos os caminhos doravante escuridão

porque beijar o meu cabelo no dia

do meu cadáver já não beijarás

nas penhas do tempo o despenho do perene

que direi agora ao amor?

dm