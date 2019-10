Quando penso em ti

Todas as flores do meu jardim despertam

Tudo se torna puro e belo

A magia é

O encanto da vida existe

Quando penso em ti

Tudo se torna mais real

O impossível não existe

A escuridão esvanece

E o meu vazio deixa de ser

Quando penso em ti

Vejo os poemas

As palavras são alma

E os cometas arcos-íris em fogo

E o Inverno é Primavera

Quando penso em ti

Penso em nós

Esse nós do antes

Esse do nunca mais

E esse do agora

Quando penso em ti

Sou sexo puro

Sou luz no deserto

Sou mulher ao infinito

E tudo sou

Porque quando penso em ti

Mais te amo

Porque simplesmente és tu

Porque és tu o meu amor

E nada, nada mais importa!

BV 30.10.2019