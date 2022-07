Porque é que foi feriado em França?

Fez esta quinta-feira 233 anos que o 14 de julho tem um forte significado em França. Sabe o que aconteceu em 1789?

França vivera sob o reinado de Luís XVI antes desta data. O povo, tido como Terceiro Estado, vivia sob grande opressão da nobreza e do clero, que, sendo bastante menos, tinham grande parte das isenções de impostos.

França vivia tempos de grandes dificuldades financeiras, sobretudo depois da Guerra dos Sete Anos, frente à Inglaterra, e depois do apoio aos Estados Unidos na Guerra da Independência. Vivia-se também tempos de novos ideais liberais iluministas, aparecendo novos filósofos como Voltaire, Rousseau ou Montesquieu, que defendiam a liberdade, a igualdade, a democracia e a separação de poderes.

A pobreza e a insatisfação com a monarquia absoluta crescia, e estavam lançadas bases para a Revolução Francesa. No dia 14 de julho de 1789, a sociedade de Paris tomou uma prisão do século XIV, que era tida como um símbolo da monarquia francesa: a Bastilha.

Durante a tomada popular da prisão, morreram mais civis do que guardas prisionais. Contudo, as cabeças de alguns guardas, como a do chefe da prisão, foram espetadas no topo de varas, que desfilaram nas ruas da cidade.

Foi com base no que aconteceu há 233 anos que se começou a ouvir o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” (Liberté, Egalité, Fraternité). A tomada da Bastilha foi um marco essencial de passagem da idade moderna para a idade contemporânea. Foi a partir da tomada que apareceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.

O 14 de julho é, desde 1880, feriado nacional em França. Relembra sobretudo o poder popular para reivindicar a vontade soberana, que deve ser do povo.