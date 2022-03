Porque é que em Nancy há um prédio cheio de bandeiras portuguesas?

No número 54 da rue de la Hache, no centro de Nancy, há oito bandeiras portuguesas penduradas na fachada do prédio. É um restaurante lusitano que quer assinalar a sua presença? Ou uma associação ibérica que se instalou no edifício?

Albano Pereira, proprietário do edifício há mais de 20 anos, alguns dias antes da final do Euro 2016 entre França e Portugal, adquiriu as bandeiras.

Na altura, o seu vizinho da frente tinha hasteado seis bandeiras francesas. Albano não se deixou ficar e hasteou oito. “Ele passou para oito, por isso eu pus catorze”, recorda o português.

Atualmente, restam apenas oito bandeiras. As outras, vítimas do vento e da chuva, foram caindo ao longo dos anos.