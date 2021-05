Porque as hemorroidas não são uma vergonha

Informar e desmistificar sobre a doença hemorroidária é o objetivo da Servier Portugal com o lançamento da plataforma “Hemorroidas – Sem Vergonha & Sem Dor”, o primeiro website português totalmente dedicado a esta patologia.

Na plataforma, e também nas redes sociais Facebook e Instagram, os portugueses vão poder encontrar informação clara, de compreensão simples e validada cientificamente.

A doença hemorroidária ainda é uma doença tabu, sobre a qual muitos doentes não falam com o seu médico. Não tratar as hemorroidas por vergonha de falar com o médico pode levar ao aumento da dor, desconforto e consequente agravamento da doença”, explica Margarida Santos, Interna de Medicina Geral e Familiar.

“Este projeto da Servier Portugal vem permitir um maior acesso a informação para o doente, que encontra nos conteúdos disponíveis um complemento útil ao acompanhamento médico, que não deve ser descurado. É essencial desmistificar a doença hemorroidária, que para além de prevalente, interfere muito com a qualidade de vida do doente”, conclui a médica.

A procura online de informação sobre esta patologia é um ato frequente na jornada destes doentes. Esta iniciativa pretende dar ao doente o acesso a conteúdo digital fidedigno sobre doença hemorroidária para que, com mais informação, possa sem vergonha e de forma mais confiante abordar a sua condição de saúde junto do seu médico ou farmacêutico.

Uma em cada três pessoas vai sofrer de doença hemorroidária pelo menos uma vez na sua vida e, embora seja mais frequente nas faixas etárias entre os 45 e os 65 anos, esta doença pode acontecer em qualquer faixa etária. Apesar de ser uma patologia frequente e que pode comprometer profundamente a qualidade de vida de quem com ela convive, o tabu torna-a numa doença sub-diagnosticada e, por isso, sub-tratada.

A plataforma, que será atualizada frequentemente, conta já com diversa informação sobre hemorroidas – o que são, que fatores de risco podem contribuir para o seu aparecimento, como se pode prevenir e tratar – e dá ao utilizador a possibilidade de testar o seu conhecimento, com um quizz sobre mitos comuns associados à doença hemorroidária.

Website www.ashemorroidas.pt

Facebook www.facebook.com/ashemorroidas

Instagram www.instagram.com/ashemorroidas