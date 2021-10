Por que há escassez de combustível no Reino Unido e qual será a próxima?

O Reino Unido volta a ter perturbações nas cadeias de abastecimento. Desta vez, o problema está a provocar uma escassez dos combustíveis. Embora não exista nenhuma crise no setor nem problemas nas cadeias de abastecimento a nível internacional, o país vê-se de mãos atadas com a atual crise dos camionistas.

Se em 2016 os britânicos decidiram avançar com o referendo para a saída do Reino Unido da Zona Euro, argumentando que, um dos problemas do país, passava pelo excesso de imigração. Neste momento, as consequências do Brexit estão-se a fazer sentir em vários setores, sobretudo naqueles em que requerem mão de obra menos qualificada.

O governo negligenciou estas questões e esqueceu-se de um pequeno pormenor, a atribuição de vistos aos imigrantes que desempenham tarefas fundamentais em determinadas áreas da economia britânica.

Desde as corridas aos produtos alimentares até, mais recentemente, aos combustíveis, parece que os problemas associados ao Brexit não têm limites.

Mas os motivos que provocam o caos nas cadeias de abastecimento no país?

O Reino Unido tem se revelado mais “caótico” do que propriamente “unido” desde a saída da União Europeia. A verdade é que o Brexit é o responsável pela atual situação que o país atravessa, embora o governo continue a negar essa possibilidade.

O governo britânico não conseguiu prever o impacto que as novas regras do Brexit poderiam ter, como o fim da livre circulação de europeus.

Além disso, e ironicamente, o governo acabou por esquecer que a maioria dos motoristas que faziam o transporte de combustíveis no Reino Unido eram provenientes de toda a Europa.

A corrida aos combustíveis tem sido alimentada pela imprensa local

Apesar de todos os constrangimentos provocados pela falta de camionistas no país, os meios de comunicação também têm contribuído negativamente para a atual situação.

Esta situação é semelhante à história dos Bancos, quando se ouve dizer que os bancos enfrentam problemas, os clientes tendem a correr para os bancos para levantarem dinheiro.

Acontece exatamente o mesmo com os combustíveis. A corrida aos combustíveis tem sido alimentada pelos meios de comunicação que criam a ideia que existe escassez e FOMO (Fear of Missing Out) nos combustíveis – o que na verdade não reflete a realidade, uma vez que a atual escassez é provocada pela falta de camionistas e não pela escassez da matéria-prima.

O gráfico abaixo ilustra a expressão, em percentagem, de imigrantes ao longo dos vários setores da economia britânica.

Como se pode ver, o setor dos transportes e armazenamento, conta com cerca de 28% de mão-de-obra estrangeira e é dos setores com maior expressão, segundo os dados apresentados na tabela.

Dado que o Brexit tornou a livre circulação de cidadãos e bens mais difícil no Reino Unido e como o governo não conseguiu antecipar os possíveis acontecimentos, as consequências estão à vista de todos.

Na origem de tudo isto, o Brexit, acaba por ser o grande responsável, mesmo que os britânicos não queiram aceitar.

Resta-nos perceber qual será o próximo setor a sofrer as consequências da falta de planeamento do país pós-Brexit.

Henrique Tomé

Analista da XTB