“Pôr do Sol”: mais uma série portuguesa na Netflix

A série-novela de comédia “Pôr do Sol”, que estreou no ano de 2021, integra desde o dia 2 de junho deste ano o catálogo da Netflix. É uma produção da Coyote Vadio e a segunda série da produtora que conquista espaço na plataforma de streaming.

“Pôr do Sol” foi exibida inicialmente na RTP1, posteriormente ficou disponível na RTP Play e, antes da estreia da segunda temporada, os 16 episódios estão agora disponíveis na Netflix.

Manuel Pureza e Andreia Esteves, da produtora Coyote Vadio, sublinham em comunicado que “este é mais um passo no percurso que têm vindo a traçar, feito do trabalho e dedicação de várias equipas talentosas, de técnicos e atores, que têm feito com que os projetos que abraçam tenham como denominador comum a exigência e qualidade que querem imprimir como imagem de marca”.

A série-novela é da autoria de Henrique Dias, Manuel Pureza, Rui Melo e produzida por Andreia Esteves. Na primeira temporada Marco Delgado, Manuel Cavaco, Gabriela Barros, Diogo Amaral, Rui Melo, Noémia Costa e Sofia Sá da Bandeira são alguns dos rostos portugueses que integram o elenco.

Para além de “Pôr do Sol”, a Coyote Vadio produziu “Até Que a Vida nos Separe”, que foi a primeira série lusa a alcançar um lugar no catálogo da Netflix.

#portugalpositivo