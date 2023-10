Pôr do sol em Timor

Quando cai a noite no longínquo Timor

Há um misto de beleza no horizonte

Uma fogueira e danço em tronco nu

Lá longe ouço o rufar de um tambor.

Timor da minha audácia e minha cobardia

Timor do Sol Nascente e da minha dor

Gente que vive e luta pelo seu dia a dia

Timor da minha audácia, e do meu grande amor.

Na ponta do fim do mundo, sangue que nas veias corria

Timor foi chaga aberta no tempo das descobertas

Ilha da minha audácia e da nossa cobardia

Povo hospitaleiro com suas portas abertas.

Ilha proa de um povo que dança e canta

Nos Sucos e também em Covalima

Ilha onde a saudade me mata e encanta

Povo que cai e logo depois se levanta!

Povo que brilha no poente e no levante

Terra que foi tantas vezes usurpada

Humilhando um povo humilde e pacífico

Usurpadores gritavam: Esta Terra e minha.

Timorenses deixaram sua casa, sua horta e foram às montanhas

Envergonhai-vos todos vós usurpadores

Que causastes dor e morte nas entranhas

A um povo que já viveu tantas e tantas dores!

José Valgode