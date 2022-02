Pontos repartidos num jogo em que o vermelho foi rei

Porto e Sporting foram esta sexta-feira protagonistas de um jogo “de loucos” marcado não só pelo empate, a duas bolas, como pelas sucessivas escaramuças durante e depois do apito final. João Pinheiro terminou o encontro de vermelho em riste.

Paulinho (08 minutos) e Nuno Santos (34) colocaram o Sporting a vencer por 2-0, com Fábio Vieira (38) e Mehdi Taremi (78) a empatarem para o FC Porto, que jogou em vantagem numérica desde os 49 minutos, por expulsão de Coates.

O FC Porto, que interrompeu uma série de 16 vitórias consecutivas, continua invicto na I Liga, agora com 60 pontos, mais seis do que o Sporting e 13 do que o Benfica, que tem menos um jogo.