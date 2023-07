Ponte Valença-Tui transformada em palco transfronteiriço

Os 400 metros que unem Portugal a Espanha, através da Ponte Internacional Valença-Tui, serão palco da abertura oficial do Festival IKFEM, na próxima sexta-feira, dia 21, às 18h00, com uma mostra criativa de várias disciplinas que vão da música à moda, passando pelo artesanato, fotografia, magia, dança, arte e gastronomia.

Resultado da open call IKFEM CRIATIVA, os 40 projetos selecionadas – entre os mais de 70 inscritos – foram apresentados esta segunda-feira, no Parador de Tui, pela diretora do festival, Andrea González e os parceiros, entre eles o Presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira.

Recorde-se que o Festival IKFEM começa na quinta-feira, dia 20, com um espetáculo visualmente atraente e musicalmente cativante. Em pleno rio Minho, um piano flutuante será tocado por Delphine Coutant, que se define como uma trovadora do século XXI. A obra “Dois sistemas solares” conta ainda com Daniel Trutet (violoncelo) e Jenny Violleau (trombone). Uma mini ópera pop, em jeito de tragédia antiga, que vai conquistar o público.

Até dia 25, a Eurocidade Valença-Tui recebe concertos de diferentes estilos. O destaque vai para a celebração dos 70 anos de carreira do maestro António Victorino d’Almeida, no sábado, dia 22, às 21h30, no Jardim Municipal de Valença. Acompanhado pela fadista portuguesa Katia Guerreiro e pela cantora cabo-verdiana Cremilda Medina, espera-se um espetáculo sublime de fusão e lusofonia. “70 anos de carreira – Mornas & Fados” começa com um solo do maestro, seguido das mornas de Cremilda Medina e dos fados de Kátia Guerreiro. Haverá ainda tempo para as cantoras e respectivos músicos apresentarem os seus trabalhos, individualmente. O final será apoteótico com todos em palco.

Mas há mais. Ainda na sexta, depois da mostra criativa na Ponte Internacional, o Jardim Municipal de Valença recebe, às 21h30, Ellen De Lima com Rodrigo & Gustavo Almeida. Uma partilha de histórias entre Portugal, a Galiza e o Brasil, um encontro de gerações que têm em comum a paixão pela música.

No dia 22, às 18h00, a Praça da República de Valença recebe Antía Muiño, eleita “Melhor Artista Emergente” nos Prémios Martín Códax de la Música Gallega, e embaixadora do programa EQUAL do Spotify, com música exclusivamente no feminino.

Ainda em Valença, no dia 23, às 11h30, Néboa leva à Praça da República um concerto que combina a música tradicional galega e de autor com o pop alternativo e o indie-electrónico.

Às 18h00, Elektrofadas propõem um concerto didático, uma viagem pelas emoções através da música. Na Igreja do Salvador de Ganfei, às 21h30, a arte visual e música de Alqvimia Musicae, com um órgão digital e sintetizadores que cruzam o histórico com o contemporâneo. Uma fusão de música e vídeo mapping ao vivo que não deixa ninguém indiferente.

Depois de dois dias intensos em Valença, o IKFEM continua em Tui. Dia 24, a Igreja de Santo Domingo recebe, às 21h30, o Duo Moraguez – Pilar e Arabel Moráguez – que propõem um concerto de música cubana com melodias, ritmos e harmonias do Caribe.

No Dia da Galiza, 25 de julho, a Igreja de São Domingo recebe, às 18h00, o solo de Daniel Pereira que leva ao palco as quatro sonatas para piano de Beethoven. Às 21h00, é a vez de Arume de Malvas, grupo de música tradicional que recupera a história de três décadas do grupo folclórico Terra de Malvas.

O encerramento do IKFEM 2023 está marcado para às 21h30, na Praça São Fernando em Tui, com Alqvimia Musica e o espetáculo de fusão entre a música e vídeo mapping.

A 11.ª edição do IKFEM, festival transfronteiriço que une as margens do rio Minho, acontece de 20 a 25 de julho na Eurocidade Valença-Tui. Ao longo de cinco dias, as atenções viram-se para a cultura portuguesa, espanhola e brasileira, cubana e cabo-verdiana, em 25 espaços de grande valor arquitetónico e patrimonial, entre eles a Catedral de Tui e a Fortaleza de Valença.

A entrada para os concertos é livre, mas limitada à lotação de cada espaço.