Ponta Delgada volta a ter festival de folclore

O Grande Festival de Folclore da Relva – Mostra Folclórica do Atlântico regressa na sexta-feira àquela freguesia de Ponta Delgada, nos Açores, após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.

De acordo com a organização, a Junta de Freguesia da Relva, a 28.ª edição do festival decorre a partir das 21h00 locais de sexta-feira (22h00 em Lisboa), com a atuação de grupos folclóricos de São Miguel, Terceira e Faial.

No palco montado no jardim da Avenida 5 de Agosto atuarão os grupos e ranchos folclóricos da Fajã de Baixo; da Casa do Povo do Livramento; da Casa do Povo de Santo Espírito, da ilha de Santa Maria; Ilha Verde; do Salão, no Faial; de São Miguel; das Doze Ribeiras, na Terceira; e o anfitrião, o Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva.

A edição deste ano terá como referência a tradição das Festas do Divino Espírito Santo, “devoção tão querida do povo, tanto na Relva como em todas as ilhas dos Açores”, sublinha a organização.

O festival integra as Festas de Nossa Senhora das Neves, que decorrem naquela freguesia da ilha de São Miguel no fim de semana.

Organizado pela Junta de Freguesia da Relva e pelo Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva desde 1993, este “é o maior certame do género realizado na ilha de São Miguel e um dos maiores dos Açores”, é destacado na nota.

O Festival de Folclore é desde 1996 reconhecido pela Federação do Folclore Português.

Antes da atuação dos grupos em palco, haverá um desfile folclórico e etnográfico, pelas 20h30, percorrendo as avenidas 05 de Agosto e da Igreja.

