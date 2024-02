Ponta Delgada quer reforçar laços com as comunidades

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, assumiu recentemente, aquando de uma sessão do lançamento da obra literária “Conversas da Diáspora – 50 açorianos pelo mundo”, que é seu desígnio estreitar laços com a emigração.

Realçando que “a ligação dos Açores com a diáspora é, sem dúvida, uma mais valia”, o autarca considerou que são os emigrantes quem dá ao país [e, em concreto, aos Açores], uma “dimensão atlântica, mundial, cultural, económica e social”.

Ainda durante a sua intervenção, Nascimento Cabral explicou que esta é “uma publicação que vem ao encontro do que a Câmara Municipal de Ponta Delgada tem vindo a defender a nível do reforço da relação com a diáspora”.