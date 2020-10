Ponha os seus filhos a aprenderem programação

O confinamento devido à atual situação pandémica alterou a rotina de milhões de crianças. As famílias tiveram de adaptar-se a uma nova realidade e as casas passaram a ser as novas escolas. Foi a pensar nisso que surgiu a Ugni Lab, uma escola de programação online para crianças.

A iliteracia digital é o novo analfabetismo pelo que é crucial as crianças aprenderem a programar desde muito novas.

A Ugni Lab promove cursos de programação para crianças dos 8 aos 16 anos num formato unicamente digital e recorrendo a aulas por videoconferência.

Com um pequeno grupo de alunos e liderado por professores inspiradores, as crianças envolvem-se em projetos inovadores que inspiram a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento do pensamento computacional.

Em cada curso da Ugni Lab é lançado um desafio STEM a desenvolver e que os alunos terão de trabalhar através de códigos computacionais. Com o desenvolvimento de jogos, vídeos e animações, os alunos aprenderão a implementar a lógica interna e a estrutura da programação.