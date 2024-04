Pombo-correio que está a intrigar o México por de ser português

Há um pombo-correio, com anilhas e GPS portugueses, a fazer furor na região de Cancún, México, depois de ter sido encontrado a deambular, ferido, num terreno agrícola. Acredita-se que tenha feito uma viagem de cerca de 8 mil quilómetros.

Segundo o Correio da Manhã, “o mistério começou no dia 28 de março, quando os filhos de um agricultor viram o pombo ferido e levaram-no para casa. Numa pata tinha uma anilha azul com o código 1568590 e a indicação ‘Portugal 2021’. Na outra pata tinha uma anilha negra com a expressão ‘Pampa’ e um localizador GPS incorporado. Numa das anilhas estará também uma mensagem, mas que o agricultor se recusa a abrir. Diz que apenas quer ajudá-lo a recuperar e libertá-lo para seguir o seu caminho”.

A mesma fonte avança ainda que, de acordo com a Federação Portuguesa de Columbofilia, “o código referido não está registado no sistema nacional, admitindo que a anilha tenha sido levada de Portugal para o México ou para o Brasil”.