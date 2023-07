Política e media comprometidos não falam da paz

Onde quer que o Ocidente interfira militarmente, as coisas pioram. O grande jornalista, especialista em geopolítica, Peter Scholatur, que esteve envolvido em todas as guerras do mundo após a Segunda Guerra Mundial, observou que em todos os lugares onde os EUA intervieram, com exceção da Segunda Guerra Mundial, perderam e a situação mundial piorou.

As iniciativas de mediações de paz tomadas pelo Vaticano, tal como as propostas feitas pela Turquia, China, Brasil e pelos 6 países africanos em junho, não foram sequer discutidas nem na política nem nos meios de comunicação social…

Políticos e media não aceitaram falar publicamente das causas do conflito na Ucrânia nem em iniciativas de paz para que o cidadão não entenda verdadeiramente o que se passa e assim não os obrigue a procurar compromisso que garanta o fim da guerra e uma paz duradoura…

Não se quer a paz entre os beligerantes, quer-se a paz das vítimas…

Dos media depreende-se que estão empenhados em tornar compreensível a guerra e até em justificá-la, por isso insurgem-se contra vozes empenhadas em soluções diplomáticas ou em iniciativas de compromissos…

O discurso de paz ou de cessar-fogo incomoda e conduz à difamação de quem se atreva a ele.

António CD Justo