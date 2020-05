Politécnico de Coimbra estuda papel das galinhas na agricultura biológica

Uma equipa do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) está a testar um projeto que substitui a aplicação de herbicidas “pelo pastoreio realizado por galinhas no controlo de infestantes” em vinhas, pomares e hortas em agricultura biológica.

O projeto, denominado GMóvel, surge da necessidade de uma solução alternativa para o controlo de infestantes nas linhas de cultura das vinhas, pomares e entrelinhas das hortícolas, principal obstáculo sentido pelos agricultores na conversão à produção biológica.

A alternativa testada pelo IPC assenta na substituição de herbicidas de síntese química e da mobilização localizada do solo pelo controlo de infestantes “realizado por galinhas de raças autóctones, bastante rústicas, confinadas em parques móveis de modo” a evitar danos nas culturas.

“Além de procurar auxiliar na resolução de um problema, esta iniciativa pretende também contribuir para melhorar a rentabilidade das explorações, através da incorporação de matéria orgânica no solo e da produção de ovos e carne biológicos”, explica Alexandra Oliveira, docente da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC-IPC).

A investigadora destaca que “igualmente importante é o contributo do projeto para a divulgação e preservação das nossas raças de galinhas”.

Vaticina ainda que o método possa constituir um recurso não só em explorações de viticultores, fruticultores e horticultores biológicos, mas também em explorações convencionais, auxiliando não só no controlo de infestantes, mas contribuindo também para a rentabilização das explorações.

A ESAC-IPC é uma das entidades parceiras do GMóvel, liderado pela BIOPROTEC – Associação Nacional dos Engenheiros de Agricultura Biológica.

A iniciativa visa, ainda, a criação de um “manual técnico de controlo de infestantes nas culturas da vinha, pomares e hortas em Agricultura Biológica, com galinhas de raças autóctones”, divulgação da técnica junto de potenciais produtores, nomeadamente através da demonstração e aplicação do método em produtores, parceiros do projeto.