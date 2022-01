As autoridades britânicas emitiram um apelo para identificar uma portuguesa que morreu, vítima de ataque cardíaco, no metro de Londres, em dezembro do ano passado.

De acordo com o comunicado, a vítima é Monique Ribeiro, uma portuguesa de 45 anos.

O incidente ocorreu no dia 17 de dezembro, mas só agora foi divulgado um retrato para auxiliar o reconhecimento da mulher.