Polícia Marítima portuguesa resgatou 42 migrantes em Lesbos

O treinador do Vitória de Setúbal recusou a ideia de poder ter este sábado, no Estádio do Bonfim, um Marítimo fragilizado no jogo da oitava jornada da I Liga de futebol. Sandro Mendes não espera tirar partido do facto de os madeirenses terem sido eliminados da terceira eliminatória da Taça de Portugal pelo Beira-Mar. De visita ao continente a equipa madeirense, comandada por Nuno Manta, na décima posição e com oito pontos não quer descer mais na tabela, perante um adversário que se apresenta na 13ª posição e que em caso de vitória deixa o clube madeirense nas últimas posições. E se o Marítimo perder, Nuno Manta poderá mesmo deixar de ser o treinador dos ilhéus.