Polícia luxemburguesa pede ajuda para encontrar Mickael Ferreira

As autoridades do grão-ducado do Luxemburgo publicaram esta sexta-feira um apelo à população para encontrar Mickael Teixeira Ferreira, um jovem de 14 anos que está desaparecido desde as oito da manhã do dia 6 de julho.

Segundo o site da polícia luxemburguesa, Mickael é descrito como “magro, com cerca de 1,65 metros, de cabelo e olhos castanhos”.

Quando foi visto pela última vez, vestia uma sweatshirt branca, uma camisa cinzenta, jeans e sapatilhas pretas e castanhas.

Mickael fala fluentemente português, luxemburguês, alemão e francês.