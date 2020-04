Polícia luxemburguesa ajuda lusodescendente a fazer trabalhos de casa

O Alexan tem nove anos. Nasceu no Luxemburgo mas a língua alemã não é o seu forte. Como muitos lusodescendentes no grão-ducado a língua de Goethe complica-lhe a vida na escola.

Neste tempo de confinamento, o Alexan não vai à escola mas tem aulas à distância e muitos trabalhos para fazer em casa. Esta semana saiu à rua para ir pedir ajuda à vizinha porque tinha dificuldades em compreender a língua alemã num dos trabalhos que tinha de fazer.

“Eu também não posso ajudar”, explicou a mãe de Alexan ao BOM DIA. Amélia Borges Moreira nasceu no Barreira, tem raizes em Cabo Verde, e vive no Luxemburgo há dez anos: “não entendo nada de alemão para poder ajudar o meu filho”, explicou.

Alexan estava na rua a tentar falar com a vizinha que, aparentemente, não estava em casa quando passou um carro de polícia. Apesar de ser tímido, explica a mãe Amélia, ele olhou para o carro que seguia a baixa velocidade e disse para a mãe que talvez eles soubessem. Os agentes da autoridade pararam e decidiram ajudar o jovem lusodescendente.

Sentados na soleira da porta de casa de Alexan, em Remich, os dois polícias “passaram mais de uma hora a ajudar”, conta a mãe. “Eu até lhe dei os meus chinelos porque ele tinha saído à rua de peúgas”, disse ao BOM DIA Amélia que – “surpreendida com o que se passou” – decidiu fotografar a cena e partilhá-la nas redes sociais. A fotografia, com a legenda “isso aconteceu hoje com o meu filho, ele tinha dúvidas em alemão parou o carro da policia e pediu ajuda merece meu respeito “, tornou-se viral com milhares de “likes” e partilhas.

“Não entendo como isso aconteceu”, diz Amélia Moreira, “o meu filho até é muito envergonhado, mas foi mais corajoso, disse-me depois, porque tinha a máscara para se esconder”.