A polícia de Valladolid lançou um apelo nas redes sociais para encontrar o cidadão português que perdeu a carteira numa concentração motard este fim de semana.

Através do Twitter, as autoridades espanholas informam que foi encontrada uma carteira com dinheiro e documentos num pinhal à saída da concentração anual de Pinguins.

Para reclamar a carteira, o respetivo dono deverá contactar o 983 426 088.