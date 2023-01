Polacos dizem que Fernando Santos é o selecionador que se segue

O ex-selecionador português Fernando Santos foi esta segunda-feira “apanhado” pela comunicação social desportiva a aterrar em Varsóvia, alimentando assim os rumores de que poderá estar prestes a assumir a seleção polaca.

Depois da saída de Czeslaw Michniewicz, logo após o Mundial do Qatar, vários nomes foram apontados para a sua substituição. Além de Fernando Santos, estava também na “calha” o nome de Paulo Bento.

Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014 e manteve-se como dono e senhor do cargo até ao último Campeonato do Mundo. Graças aos desentendimentos com Ronaldo e ao não cumprimento de alguns objetivos, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu iniciar um novo ciclo com o espanhol Roberto Martínez.

Antes de Portugal, Santos orientou a seleção grega e clubes como PAOK, Benfica, AEK, Pananthinaikos, Porto, Estrela da Amadora e Estoril Praia.

No seu palmarés constam um Europeu, uma Liga das Nações, uma Taça da Grécia, uma Liga Portuguesa, duas Taças de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.