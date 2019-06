Polaco foi ordenado padre na cama do hospital antes de morrer

O sacerdote polaco Michael Los, que foi ordenado na sua cama de hospital, com autorização do Papa, faleceu segunda-feira na sequência da doença grave que o afetava.

O padre Tarcísio Vieira, diretor-geral dos Orionitas, manifestou uma “tristeza profunda” com o falecimento do padre recém-ordenado, evocando a sua “grande fé e amor a Cristo e aos pobres”.

A 23 de maio, após receber a autorização do Papa Francisco, Michał Łos foi ordenado simultaneamente diácono e sacerdote na cama do hospital, por D. Marek Solarczyk, bispo auxiliar de Varsóvia-Praga.

A celebração, que contou com a presença dos confrades orionitas e de familiares, realizou-se através do gesto de Imposição de Mãos, da Oração de Consagração e recitação da Ladainha de Todos os Santos.

O jovem padre polaco escolheu como lema do seu ministério sacerdotal o versículo bíblico “Nada poderá separar-nos do amor de Deus” (Romanos 8,28).

A primeira Missa, celebrada no hospital, foi transmitida por vídeo através do Facebook e do Instagram, com mais de 350 mil visualizações.

Após a ordenação sacerdotal, vários pacientes do serviço de Oncologia do Hospital Militar de Varsóvia, acorreram ao quarto do padre Michał Łos, para solicitar a sua bênção ou o sacramento da Reconciliação, relata o portal Vatican News.