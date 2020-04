Poeta gosta da brincadeira

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

O poeta ri e gosta da brincadeira

Vive na aldeia e centro da cidade

Canta o fado e a mulher rendeira

Ainda é jovem e não conta sua idade.

Por vezes está triste mas gosta da brincadeira

Nas tardes de Agosto passa por um arraial

Gosta de dançar e até saltar á fogueira

Eu sou assim e não me levem a mal.

Em Maio vai á serra e passeia entre as urzes

Odeia a televisão com barbaridade e terror

Detesta ver pagadores de promessas beijando cruzes

Por que Jesus morreu num madeiro e por amor.

A vida pode ser dura em casa e confinamento

Muitos temem o vírus, poucos temem a Deus

As estrelas brilham nas galáxias e no firmamento

Os pensamentos do Criador podem não ser os meus.

Gosto da brincadeira, mas mais das coisas sérias

Melhor ir á casa de luto do que ir á casa de banquete

Na casa de luto há reflexão da vida e não há lérias

O imprevisto acontece e que poema é este?!

José Valgode