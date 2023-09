Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Poesia com visão não se escreve por impulso

Nem se deixa simplesmente influenciar

Cresce em madureza e também sobe a pulso

Seu segredo está na prática de meditar!

Poeta com visão vestiu-se de branco

Vestiu-se assim para obter inspiração

Assentou-se e esperou a um canto

A inspiração pode falhar: Mas o poeta não.

Poeta com visão não vive num mundo apartado

E procura não ser influenciado por ninguém

Qualquer superstição tem de ser posta de lado

Inspira-se em factos. Ou descreve o exemplo de uma mãe.

Poeta com visão pode até a ser desprezado

Precisando de se inspirar e continuando a lutar

Mesmo que fosse necessário até chorar

Levantando a cabeça e que esteja conformado.

Poeta com visão escreve pouco, mas cada dia

Escreve coisas comuns, deixando de lado as triviais

O meu irmão poeta escreve e canta com alegria

Está inspirado e abandonou os velhos ais!

José Valgode