Poeta Camilo Pessanha é apresentado em livro bilingue

Os poemas de Camilo Pessanha, poeta português dos séculos XIX e XX, podem agora ser lidos em inglês. O livro “Clepsydra and Other Poems”, editado nos EUA, foi publicado pela Tagus Press, do centro de estudos portugueses e cultura da UMass Dartmouth.

Clepsidra é a única coletânea de poemas de Camilo Pessanha publicada em vida.

A tradução de Adam Mahler tem sido elogiada por recriar em inglês “as melodias assombrosas e as paisagens oníricas evocativas que foram amplamente admiradas e imitadas por modernistas portugueses como Fernando Pessoa”, como noticia o The Herald News.

A versão original de Clepsidra, de 1920, tinha nela 30 poemas. O novo volume bilíngue de 144 páginas também apresenta 18 composições que apareceram posteriormente, tornando-se na edição académica mais abrangente em língua inglesa, segundo os editores.

Clepsydra and Other Poems é o15º volume da Série Adamastor, editado por Victor Mendes (UMass Dartmouth) e Ricardo Vasconcelos (University of California San Diego). Foi publicado com o apoio da DGLAB/Cultura e o Instituto Camões.

