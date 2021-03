Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Quando a chega no início da primavera

A poesia primaveril desponta com asas de cetim,

És tu poesia que chegas fresca e tudo é quimera

Repousa por favor no mês de Abril juntinho a mim.

Então adormeço com um poema primaveril

Cheira a rosas sobre o meu peito,

Passou o Janeiro e Fevereiro agora vem Abril

Depois logo vem o verão a qualquer jeito!

E eu soletro um poema à noite que desce dormente

As nuvens desapareceram é só azul lá no céu,

E agora chegas tu poesia que vens pousar docemente

Teu lindo rosto de Abril juntinho ao meu.

E adormeço na paz lírica de Abril e assim permaneço

Por saber que és tu poesia florida que está mesmo ali.

E o meu corpo aconchegas aos poucos, depois eu aqueço

É poesia no mês de Abril como eu nunca assim senti!

José Valgode