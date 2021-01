Poesia noite e dia

Num relatório publicado este domingo, o jornal New York Times revela que os aliados do presidente cessante receberam dezenas de milhares de dólares – e potencialmente muito mais – de pessoas que procuram receber indultos do presidente. O advogado de Trump, Rudy Giuliani, terá oferecido ajuda com um indulto a um ex-agente da CIA em troca de dois milhões de dólares. Este fim-de-semana surgem ainda notícias de que muitos dos manifestantes que assaltaram, há onze dias, o Capitólio estão a pedir para que sejam indultados pelo presidente cessante.