Poesia abre horizontes!

A arte é a arte de com arte criar arte

Escrita lúcida num lindo por do sol

Assentado no sofá viaja por toda a parte!

Poesia profunda abre o nosso horizonte

Não escreva só o que lhe der na gana

Só para escrever e de qualquer fonte

E remova da escrita toda ideia sacana.

Se escrever de guerra, ou amor, explique o motivo

Escreva sempre com ideias concretas

O abstrato está morto, o que respira está vivo

Não escreva enchendo páginas de tretas.

Escreva prosa, ou talvez uma bela poesia

Declame bem algo um poema com arte

A arte é a arte de com arte criar alegria

Escreva com arte: a poesia deve ser êxtase em toda a parte!

A poesia é a arte de com arte criar arte!

José Valgode